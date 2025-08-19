Jelgavā varēs skatīt dokumentālo filmu par Kasparu Kambalu un satikt pašu sportistu
15:28 19.08.2025
Pilnveidos Jelgavas novada vienīgās speciālās izglītības iestādes infrastruktūru un mācību vidi
12:06 19.08.2025
LAD aicina izglītības iestādes pieteikties dalībai programmā "Piens un augļi skolai"
12:43 18.08.2025
KEM: “Ādu fabrikas izgāztuve vismaz pagaidām nepiesārņo gruntsūdeņus Jelgavas līnijās”
06:29 18.08.2025
“Zemgale/LBTU” Prezidenta kausā pārspēj čempionus “Mogo/RSU” un gatavojas sezonai (FOTO)
16:03 17.08.2025
«Velopatruļas» kampaņas ietvaros aicina par velti pārbaudīt velosipēdu tehnisko stāvokli
00:00 16.08.2025
Jelgavā šogad par 60 pirmās klases skolēniem mazāk nekā pērn, desmitajās klasēs – skaits palielinājies
07:34 15.08.2025
20. augustā Jelgavā notiks valsts mēroga civilās aizsardzības mācības “RADEX 2025”; slēgs ūdenstransporta kustību un nebūs pieejamas peldvietas
08:45 14.08.2025
Aizturēts iespējamais vainīgais, kurš nosūtīja tūkstošiem draudu e-pastus skolām Čehijā, Slovākijā un Latvijā
08:28 14.08.2025
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” aicina darbā Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā Jelgavā MELIORĀCIJAS INŽENIERI
00:00 14.08.2025
"FS Jelgava U19" no 0:2 atspēlējas līdz neizšķirtam pret “Skanstes SK/FS Metta” (FOTO)
19:57 13.08.2025
FOTO: Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi piedalās mākslas simpozijā un izveido smilšu runci
16:27 13.08.2025
Dobeles novads saņems 48,4 tūkstošus eiro vētras un lietavu radīto zaudējumu segšanai
17:14 12.08.2025
Futbols jebkādos apstākļos: "FS Jelgava-2" sagrauj pretiniekus ar 6:0 un turpina cīņu par medaļām (FOTO)
11:47 12.08.2025
Vai Jelgavas novada pašvaldība, atrodoties finansiāli saspringtā situācijā, var saņemt aizņēmumu?
09:51 12.08.2025
Ainis komentē:
Mērs pašvaldībā prasa pārskatīt finanses
Pagaidām izskatās vāji.Ļoti vāji.Sapratnes nekādas.
OPTIMISTS komentē:
Mērs pašvaldībā prasa pārskatīt finanses
Lai jaunai Domei veicas Jelgavniekiem par prieku! Viņi To ir pelnījuši. ZZS un LNNK,jau bija zaudējuši kaunu ar savu "čomu" būšanu ! Par to sekām, tagad ir četras tiesvedības. OWERT- kaut ko[...]
